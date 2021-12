Inter ed Eriksen: è finita. Responso arrivato: l'addio (forse) già oggi

Inter ed Eriksen: novità importanti in arrivo.

Il danese è destinato a salutare Milano. Quando? Forse già oggi, stando alla ricostruzione di oggi, 16 dicembre, de La Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano infatti potrebbe arrivare proprio in giornata l'addio dell'ex Ajax, sfortunato a giugno nel malore che lo ha colpito in campo durante l'Europeo con la sua Nazionale.

Decisivo il responso del Coni, che è arrivato inesorabile, "il centrocampista danese - si legge - non è più idoneo alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo che da noi è proibito. Adesso bisogna soltanto mettere nero su bianco l’addio".

Eriksen è a Milano da ieri, e assieme al suo agente incontrerà oggi l'Inter. Quale il piano? Una risoluzione, accettata da entrambe le parti. "Da capire se serviranno altri incontri o basterà quello di oggi, poi Eriksen tornerà di nuovo proprietario del proprio cartellino", scrive il giornale.

Eriksen, comunque, vorrebbe continuare a giocare. Potrebbe farlo, regolamenti alla mano, in Premier, così come nel campionato olandese e in Danimarca, con l'Odense sempre pronto all'ingaggio e che lo ha richiesto ufficialmente.