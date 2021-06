Inter, ecco perché Calhanoglu: in cosa il turco differisce da Eriksen

Inter, oggi sarà il giorno dell'ufficialità di Calhanoglu in nerazzurro. Si tratta del secondo acquisto dell'era Inzaghi dopo il portiere Cordaz. La Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento all'acquisto del turco, sottolineando che l'ex Milan avrà il compito di sostituire Eriksen, dopo quanto accaduto durante la gara tra la sua Danimarca e la Finlandia. Ma in cosa differiscono i due centrocampisti

"Un po’ Eriksen, un po’ Luis Alberto. Ecco perché Hakan Calhanoglu è il profilo perfetto per completare la nuova mediana a cinque di Simone Inzaghi. Rispetto al danese il passo è più svelto, lo strappo tra le linee più potente e la possibilità di inserirsi senza palla più probabile. Chris preferiva ricevere palla sui piedi e magari avviare lui una ripartenza;

con Hakan si può andare subito velocemente in profondità, attaccare lo spazio dietro la linea dei difensori e cercare l’uno contro uno a ridosso dell’area. I numeri mostrano la differenza tra i due: nell’ultima stagione, la media voto di Hakan è stata superiore: 6,16 contro 6,06. E il rendimento spiega il perché: 9 gol in stagione e 12 assist in 43 presenze, con gli 8 gol complessivi di Eriksen in nerazzurro in un anno e mezzo".