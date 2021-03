Inter, ecco la possibile data per il recupero. Conte preoccupato

Inter, non si stanno vivendo giorni sereni in casa nerazzurra visto che tra i giocatori è esploso un contagio da Covid-19. Martedì si è diffusa la notizia della positività di D'Ambrosio, poi è toccato a Handanovic, Vecino e De Vrij.

Ciò che si teme è che si arrivi ad un autentico focolaio, ed in ogni caso oggi arriverà la risposta degli altri tamponi. Conte è preoccupato per il fatto che si possa tornare a vivere quanto accaduto in autunno, quando 7 giocatori si fermarono e l'Inter perse il derby di andata.

Questo quanto riporta dalla Gazzetta dello Sport, che aggiunge che le date del possibile recupero contro il Sassuolo sono al momento due, ossia il 7 e il 14 aprile.