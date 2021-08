Inter, ecco Dzeko. A lui la nove di Lukaku. Pronte le visite mediche

Inter, è Dzeko il calciatore più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Accelerata sul bosniaco che potrebbe essere il primo ad approdare a Milano. Lo spiega La Gazzetta dello Sport, facendo il punto: "C’è fiducia. Tant’è vero che gli è stata già riservata la casacca numero 9, in un ideale cambio di maglia con Lukaku. Oggi il centravanti bosniaco e il suo agente contano di avere il via libera della Roma già in mattinata. E l’Inter è impaziente di accoglierlo a Milano per le visite mediche".

Insomma, uno scenario apparentemente in discesa per l'ex Manchester City, attaccante che ha segnato a tutte le latitudini continentali. "Allo stesso modo anche Romelu Lukaku si augura che non ci siano intoppi tra Trigoria e viale della Liberazione. I vertici nerazzurri sabato sono stati chiari con Marina Granovskaia dopo l’intesa per il transfer a 115 milioni di euro: tutto diventa operativo solo nel momento in cui Simone Inzaghi può avere a disposizione il sostituto del belga. Ma tutto sta procedendo per il verso giusto", il punto.

Non sarà comunque Dzeko l'unico arrivo in casa nerazzurra. L'Inter non si fermerà al bosniaco per la sostituzione di Lukaku. "Anche per motivi anagrafici Dzeko diventa un uomo in più, non l’unico centravanti della squadra nerazzurra", la riflessione.