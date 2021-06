Inter e Suning insieme ancora per anni: ecco le due prove fornite da Zhang

L’Inter e Suning insieme per altri anni. La garanzia arriva direttamente dal presidente della società. È emersa, nelle ultime ore, durante un colloquio con il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il dialogo con il presidente dell’Inter è stato ricostruito dal Corriere dello Sport di oggi (domenica 20 giugno, ndr).

“Siccome il nuovo stadio è un progetto che richiederà molto tempo, hai intenzione - ha chiesto il primo cittadino milanese - di rimanere per anni nell'Inter e controllarla?”. “Per la mia famiglia, l’Inter - ha risposto Zhang - è stato un investimento di comunicazione e promozione. Ad oggi abbiamo investito 800 milioni di euro. Per cui non ho intenzione di mollare adesso. Garantisco che la mia famiglia rimarrà alla guida della società”.

Inter e Suning, dunque, insieme per altri anni. La ‘stella polare’ sarà la parola continuità. Durante il dialogo fra Sala e Zhang è infatti emersa anche l'intenzione di continuare a costruire una squadra importante. La conferma delle intenzioni di Suning nell’Inter è arrivata con i rinnovi di tutti componenti della dirigenza: da Marotta ad Ausilio, passando per Baccin.