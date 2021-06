Inter, è prossimo un addio molto doloroso. Individuato il sostituto

Inter, l'addio di Conte ha creato un effetto in casa nerazzurra che è ancora lontano dall'assestarsi. Non è bastato trovare l'accordo con Inzaghi e convincere diversi giocatori a restare.

Ci dovrebbe essere ancora una conseguenza dolorosa per il club, ossia l'addio di Lele Oriali. Tuttosport e Corriere dello Sport sono allineati nel riportare la notizia secondo la quale l'ex centrocampista sarebbe pronto a lasciare per la seconda volta l'inter per dedicarsi esclusivamente alla nazionale italiana.

Diverso sarebbe stato i discorso qualora Conte avesse deciso di restare. Tuttavia Inzaghi sarebbe molto felice anche dell'erede che è stato individuato, ossia Riccardo ferri, anche lui una bandiera.