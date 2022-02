Inter, è maledizione. La sincerità di Klopp: che applausi per un nerazzurro!

L'Inter ha perso il primo round.

Eppure, ieri sera contro il Liverpool, la squadra nerazzurra non ha demeritato. E' stato solo il risultato a condannare, in una contesa nettamente più equilibrato dello 0-2 finale. Il Corriere dello Sport, oggi, parla di "Euromaledizione". Non è del resto la prima volta (è già successo nella fase a gironi...) che l'Inter gioca bene, ma non raccoglie nulla (qui le parole di Inzaghi a fine match).

"Il Liverpool ha visto le streghe a San Siro", scrive il giornale. E del resto la traversa di Hakan Calhanoglu trema ancora. Risultato ingiusto e bugiardo la valutazione secca che si legge nell'approfondimento sul match. Complimenti pure a Vidal, il sostituto di Barella, che ha ben figurato nel centrocampo di Inzaghi.

Parole indicative anche da Klopp, che può gongolare per il successo, ma esalta un nerazzurro. "Perisic è stato molto bravo", la valutazione sincera del tedesco che si tiene stretto una vittoria fondamentale. Klopp ha pure sottolineato l'importanza dei cambi, e ha ammesso che la sua squadra è stata brava anche nel soffrire. Inter-Liverpool: qui le pagelle di InterDipendenza.net.