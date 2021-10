Inter, è emergenza contro la Lazio. Ma forse c'è un recupero inaspettato

L'Inter è già in emergenza di formazione contro la Lazio. Attenzione, però: potrebbe esserci il recupero di Stefano Sensi.

Questo è quanto riporta Tuttosport. Ma andiamo con ordine. L'Inter è attesa in casa della Lazio sabato 16 ottobre: fischio di inizio alle ore 18. Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matis Vecino però, nella notte tra giovedì e venerdì, saranno impegnati con le rispettive nazionali. Nonostante sia stato organizzato un volo per farli tornare nella notte del 15 ottobre, la loro presenza nel match di campionato è in forte dubbio. Il problema per l'Inter contro la Lazio è dunque evidente: senza i due argentini e il cileno, in attacco sono arruolabili solo Edin Dzeko e Martin Satriano.

Non è finita qui. Mancano infatti le due alternative a centrocampo. E allora come potrebbe giocare Inzaghi contro la sua ex squadra? La buona notizia potrebbe essere rappresentata dal rientro di Sensi, che è out per infortunio da Sampdoria-Inter del 12 settembre. Se l'ex Sassuolo tornasse a disposizione, allora, il tecnico potrebbe pensare alla stessa soluzione adottata nella prima giornata di campionato. In quell'occasione infatti Sensi ha giocato a supporto di Dzeko nel match poi finito 4 a 0 per i nerazzurri. Se non ci fosse il recupero di Sensi allora le alternative porterebbero o all'impiego di Hakan Calhanoglu o al dover sperare nella possibilità di impiegare almeno uno degli argentini.

Intanto la giornata di oggi, giovedì 7 ottobre, è segnata da nuovi sviluppi sul caso di Alexis Sanchez. La sua strada e quella dell'Inter sembrano infatti destinate a separarsi già a gennaio. Come? Attraverso la rescissione del contratto. Per questo motivo, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, l'Inter si starebbe già muovendo sul mercato. Obiettivo? Portare, in prestito, un attaccante. Qui potete trovare le ultime notizie.