Inter e Dybala: cosa sta succedendo. L'intreccio con Lautaro (e Simeone)

L'Inter e Dybala si piacciono. La notizia dell'addio della Joya alla Juve ha alimentato nuovi rumor.

Il club nerazzurro potrebbe davvero fiondarsi sull'attaccante argentino, ora libero di accasarsi a zero in vista della prossima stagione. La Gazzetta dello Sport scrive: "L’Inter c’è, come pure l’Atletico Madrid". E' proprio il club spagnolo, stando alla ricostruzione del quotidiano, il club straniero più interessato a Dybala.

E l'Inter? Questo il piano dei costi: "L’Inter ha lo spazio tecnico nel monte ingaggi per arrivare a offrire un accordo da 7 milioni di euro a stagione, magari non di base fissa ma comprensivi di bonus. In Argentina giurano che sia in agenda già nei prossimi giorni un vertice tra Jorge Antun, l’agente di Dybala, e la dirigenza dell’Inter".

Il destino di Dybala potrebbe essere intrecciato a quello di Lautaro che, curiosamente, piace proprio all'Atletico Madrid di Simeone. I due, dunque, potrebbero anche essere protagonisti di una staffetta, con Lautaro che lascerebbe il posto a Milano all'attuale attaccante bianconero. "La partita sta finalmente iniziando: fino a ieri era riscaldamento, ora l’arbitro ha fischiato e si parte. Gioca l’Inter, questo è certo. E chissà che la cosa non possa stuzzicare pure Paulo: c’è miglior posto nel quale prendersi una rivincita sulla Juve?", la valutazione del giornale. Tutti i numeri di Paulo Dybala, clicca qui.