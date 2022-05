Inter, Dzeko torna titolare contro l’Udinese. Inzaghi ci conta

Inter, c’è bisogno del miglior Dzeko.

Il campionato dei nerazzurri passa anche dalle prestazioni del suo centravanti bosniaco. Mister Inzaghi, infatti, pare orientato a schierare Edin Dzeko dal primo minuto nella sfida di oggi contro l’Udinese, che per la Beneamata è assolutamente fondamentale.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Dzeko non è un novizio in termini di campionati decisi nelle ultime partite: infatti, già nelle sue passate esperienze al Wolfsburg e al Manchester City, il centravanti bosniaco ha affrontato volate finali decise all’ultima occasione disponibile (con il City addirittura all’ultimo secondo, con la rete di Aguero che assegnò la Premier ai Citizens allenati da Roberto Mancini).

Inzaghi conta moltissimo sul contributo del suo numero nove, consapevole del fatto che momenti come questi possono essere risolti dall’esperienza e dalla classe di chi, come Dzeko, ha la maturità mentale per non sentire la pressione.

L’attaccante ex Roma ha, fin qui, messo a referto 17 gol in 45 presenze (con una media di un gol ogni 185 minuti), condite da ben 9 assist; numeri che lo rendono il secondo miglior marcatore stagionale dell’Inter, dietro solo a Lautaro Martinez, che ne ha siglati 20 in 44 presenze. Numeri che rendono Dzeko assolutamente imprescindibile per i nerazzurri, che contano sui suoi gol per invertire la rotta dopo la brutta sconfitta di Bologna.

Alle 18 si andrà in scena, e Dzeko spera di lasciare il suo timbro in una partita di una importanza assoluta, che potrebbe mantenere l’Inter in scia del Milan per la conquista dello scudetto.