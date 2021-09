Inter, Dzeko star. 'Classe e bellezza. Ma c'è un fantasma da cancellare'

Inter, un Dzeko in grandissima forma continua a convincere e segnare. La doppietta messa a segno contro il Bologna ha ulteriormente fatto lievitare le quotazioni del bosniaco, convincente in nerazzurro, al di là di qualche affrettato scetticismo iniziale. Il calciatore piaceva all'Inter praticamente da sempre. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, da Spalletti a Conte, tutti volevano Dzeko. Alla fine, l'aggancio è riuscito a Simone Inzaghi.

"Edin Dzeko ci ha messo pochissimo a conquistare l’Inter e tutto il popolo nerazzurro. Centravanti di classe, capace di unire la bellezza del gesto tecnico alla concretezza della giocata. Edin è un 9 atipico, molto più simile a un 10 per il lavoro di raccordo tra la mediana e l’attacco. Un gigante di 193 centimetri che sembra danzare con il pallone al piede, che ha dimostrato di saper segnare gol anche “impossibili” come quello del provvisorio 6-0 sul Bologna", scrive il giornale.

Dzeko però può ancora crescere (leggi qui i suoi numeri contro la Fiorentina, avversario di stasera).

Come rimarcato dal quotidiano, l'ex City deve essere ancora più cattivo quando si tratta di fare gol 'facili'. Il riferimento è alle occasioni sprecate in Champions. "Serve un guizzo spacca partita, anche per cancellare definitivamente il fantasma delle occasioni fallite nella partitissima contro il Real Madrid". Dzeko, insomma, non deve porsi limiti. E' ben voluto da tutti, e il suo calcio si conferma estremamente intelligente. Attendendo altri gol, ovviamente pesanti... e da tre punti.