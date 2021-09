Inter, 'Dzeko, il gol fallito, la partitella del giovedì'. Ma Skriniar è super

E' stata quella di ieri per l'Inter una sfida stregata. Lo Shakhtar si è confermato avversario tosto, e duro da battere. Come l'anno scorso, i nerazzurri non son riusciti ad abbattere il muro ucraino (rileggi le parole di Inzaghi, clicca qui). Nelle pagelle odierne de La Gazzetta dello Sport brilla solo Skriniar. Poi tante insufficienze. Su tutte, quella comminata a Edin Dzeko. Il bosniaco prende 5, con la seguente motivazione: "Se la cosa migliore è un salvataggio su Alan Patrick, vuol dire che non è serata. Fallisce da due passi un gol da partitella del giovedì".

Male anche Federico Dimarco ("Voglia matta di dimenticare il rigore, ma con Dodò straperde il duello") e Matias Vecino ("Paganini non ripete e neppure Vecino. La buona prova con l’Atalanta resta isolata"). Per entrambi il voto è 5.

Milan Skriniar, come detto, il migliore per il quotidiano. "Calciatore adrenalinico, si esalta sulle sue giocate e diventa insuperabile. L’intervento della ripresa è miracoloso: vale un punto", la valutazione entusiastica, accompagnata da un voto che non ha bisogno di troppi giri di parole: 7.5, e nuova conferma - dunque - per il baluardo nerazzurro.