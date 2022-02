Inter, durissimo sfogo dell'agente di Radu. Pesante attacco ad Handanovic

Inter, arrivano come un fulmine a ciel sereno le parole di Oscar Damiani, agente di Ionut Radu.

Le lamentele riguardano il mancato utilizzo del suo assistito nel match di Coppa Italia contro la Roma. Secondo Damiani la scelta è incomprensibile, visto che il portiere aveva giocato bene contro l'Empoli. Simone Inzaghi ha scelto invece di puntare su Samir Handanovic. "Il ragazzo si allena sempre in maniera impeccabile, e all'Inter gli fanno tutti i complimenti. Ora ci sono molte partite, se lo sloveno dovesse infortunarsi l'allenatore si ritroverebbe con un portiere che non ha giocato mai."

Ora cosa accadrà con l'arrivo di André Onana? Il procuratore non lo definisce un fenomeno, soprattutto tenendo conto delle prestazioni in Coppa D'Africa. La scelta di acquistarlo si traduce, secondo il suo modo di pensare, nell'evidenza che in società non credono in Radu. Cosa che lascia sia lui che il suo assistito allibiti, dal momento che quando era giovane gli hanno fatto sottoscrivere un contratto importante. E oltre a non farlo giocare non c'è neanche l'intenzione di cederlo, nonostante a gennaio qualche offerta sia arrivata. Tuttavia la questione delle liste ha bloccato la partenza del romeno.

Poi il discorso si è spostato sul capitano nerazzurro, per il quale non sono state spese parole leggere. "Stimo Handanovic, è un grande portiere. Ma vuole giocarle tutte, ha fatto lo stesso con Padelli. Avrebbe potuto dire "fai giocare Radu". Il suo atteggiamento mi sembra fuori dalla sportività. Le ultime prestazioni non sono state impeccabili, forse la bravura di Ionut, tra virgolette, gli fa paura".