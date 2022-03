Inter, Dumfries è la luce della squadra. Un dato dell'esterno è da record

Inter, l’esterno olandese è il più in forma tra i nerazzurri e anche ieri ha salvato la squadra di Inzaghi contro la Fiorentina con una inzuccata micidiale.

Al momento Dumfries è l'unica nota lieta di questo inverno nerazzurro.

Denzel Dumfries è la vera rivelazione di questo campionato tra i nerazzurri. Dopo un breve periodo di rodaggio e ambientamento l'olandese volante è diventato un tassello fondamentale negli schemi di Inzaghi.

L'esterno olandese è un pericolo costante nelle difese avversarie e sembra essere l'unico tra i nerazzurri in grado di fare la differenza e di spaccare le partite con le sue incursioni in velocità. La cosa che sorprende è che Dunfries fa tutto con estrema naturalezza e facilità e sul suo volto non traspare mai stanchezza. E' in un periodo di forma straordinario l'olandese e cali di rendimento non se ne vedono, dopo le sue costanti sgroppate in velocità.

Le prestazioni dell’ex Ajax non sorprendono più nessuno al punto che Dumfries è diventato una pedina imprescindibile per rompere l'equilibrio nelle partite e al quale aggrapparsi per fornire quella imprevedibilità che manca nel gioco di Inzaghi e che sarà determinante nella difficile volata per lo scudetto.

Il dato impressionante, a riprova della qualità di rendimento dell'esterno olandese, arriva dai numeri forniti da Opta, come riportati dalla testata online del Corriere dello Sport di oggi, domenica 20 marzo, relativi ai soli tre giocatori in grado di produrre quattro gol e quattro assist in stagione nei principali campionati europei.

Ebbene Denzel Dunfries è uno dei quattro difensori nei campionati top d'Europa ad avere segnato quattro gol ed aver fornito quattro assist in stagione: tra essi c'è anche l'esterno del Milan Theo Hernadez. Insomma la corsa scudetto passerà anche dal rendimento e dalle giocate in velocità dell'olandese volante. Non fermarti Denzel!