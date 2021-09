Inter, due undici (diversi!) contro Samp e Real. Ecco chi giocherà le 2 sfide

INTER - Tante soluzioni per Simone Inzaghi. La rosa nerazzurra gode di alternative. Le frecce non mancano e, nei prossimi impegni dopo la pausa Nazionale, ruoteranno con convinzione. La Gazzetta dello Sport fa le carte sulle prossime mosse di formazione di Inzaghi. Tre formazioni diverse per tre sfide diverse. Quella col Verona, giocata prima dello stop, quella con la Samp del prossimo weekend, e quella della sfida contro il Real che seguirà il match coi blucerchiati.

Contro il Verona i titolari erano stati Lautaro e Dzeko. L'argentino, però, contro la Samp (clicca qui, per le curiosità) potrebbe partire dalla panchina. "Tutto lascia pensare che contro la Samp ci sarà ancora Sensi alla spalle di Dzeko nell’attacco nerazzurro. E il tandem offensivo non sarà l’unica novità: a sinistra salgono le quotazioni di Dimarco, altro uomo nuovo e alter-ego di Perisic in fascia. Un’arma in più preziosa soprattutto per le palle inattive", scrive il quotidiano.

E Dumfries? E' contro il Real (qui l'approfondimento sulla sfida con le merengues) che l'olandese potrebbe finalmente giocare titolare. "Dopo un Europeo da protagonista, è pronto a dare il suo contributo anche alla causa interista e provare ad allontanare il fantasma di Hakimi. Vidal potrebbe far rifiatare Calhanoglu, per mettere muscoli ed esperienza al servizio della squadra e aiutare nella pressione al centro. Ci sarà da soffrire e poi accelerare per far male, ecco perché col Madrid è lecito aspettarsi la prima del tandem argentino Correa-Lautaro, protagonista pochi giorni fa con la Seleccion e stasera in campo contro il Brasile".