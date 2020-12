Inter, due trattative in piedi e un rinforzo già in casa. Il punto

Inter, il vertice di due giorni fa in casa nerazzurra ha delineato la strategia da seguire per l'immediato futuro, strategia che segna un ridimensionamento sia degli investimenti sul mercato che sulle somme da investire a titolo di stipendio. Per quanto riguarda i rinforzi quindi le intenzioni sono già chiare, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

La prima trattativa che si sta cercando di portare avanti è quella relativa alla cessione di Eriksen, che dovrebbe partire o a titolo definitivo (portando così cash da reinvestire) o nell'ambito di uno scambio. In questo senso la strada percorribile potrebbe essere quella che porterebbe a Milano Paredes.

Tuttavia, secondo la rosea, la strada è molti lunga affinché tutte le parti si uniscano in una strada convergente. Un rinforzo sulla mediana già è in casa. Si tratta di Vecino, che Conte ha deciso di reintegrare, soprattutto dopo la partenza di Nainggolan. Per l'attacco invece, riporta il quotidiano, il nome caldo è quello di Pellé.