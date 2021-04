Inter, due rinnovi hanno la precedenza su tutti per evitare tentazioni

Inter, in casa nerazzurra con un occhio si guarda al presente, che potrebbe portare alla vittoria del 19esimo scudetto, e con l'altro si guarda alla costruzione della squadra del futuro. Futuro che passa inevitabilmente per la conferma di chi si è mostrato fondamentale in queste due stagioni.

Lautaro al momento sembra essere in rottura con i suoi due agenti storici, e potrebbe trattare il rinnovo con l'Inter da solo. E tra i pilastri impossibile non menzionare Bastoni e Barella, che sembrano destinati ad avere una storia lunga in nerazzurro, almeno nelle intenzioni della società. Stando alla Gazzetta dello Sport infatti questi due prolungamenti contrattuali hanno la precedenza, e anche il motivo sembra essere in comune.

Entrambi infatti hanno attirato su di loro le attenzioni di grandi club, e la volontà, scrive la rosea, è quella di evitare tentazioni. far si quindi che non arrivino offerte cui difficilmente si riuscirebbe a dire di no. per Barella inoltre ad attenderlo ci sarebbe anche la fascia da capitano. L'ex cagliari è pronto quindi a raccogliere l'eredità di Handanovic.