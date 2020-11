Inter, due nomi nuovi per la fascia sinistra. Si punta il top

Inter, si continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa, e un tassello mancate, che non è stato raggiunto in estate, resta l'esterno sinistro. Al momento in quel ruolo gli arruolabili sono Perisic (che è un adattato), Young e Darmian. l'Inter cerca però un titolare di spessore, ragione per la quale si sta lavorando su Alaba. L'austriaco, che ha vinto tutto con il Bayern, non rinnoverà il suo contratto, e a giugno si libererà a parametro zero.

Tuttavia, scrive Tuttosport, ci sono due ostacoli. In primis il fatto che il giocatore (che può essere impiegato sia da esterno che da centrale) vuole uno stipendio da 14 milioni di euro annui. Poi ci sarà da fare i conti con la concorrenza dei migliori club europei.

Per questa ragione si valuta anche il nome di Bernat, attualmente in forza al PSG e che eventualmente arriverebbe a costi meno esosi (il francese percepisce 4,1 milioni di euro).