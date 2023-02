Inter, due big della rosa sono ad un passo dal rinnovo contrattuale

di Candido Baldini, pubblicato il: 04/02/2023

Inter, si è da poco conclusa, e nel peggiore dei modi, la vicenda legata a Milan Skriniar, che ha scelto di andare al PSG. Il trasferimento avverrà però a giugno, e quindi la società nerazzurra non monetizzerà dall’addio di uno dei suoi elementi più importanti. Forse è anche per questa ragione che la dirigenza si sta muovendo per prolungare i contratti di altri giocatori.

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport ci sarebbero in programma appuntamenti con due giocatori su tutti. Il primo è Hakan Calhanoglu. Arrivato a parametro zero ha vissuto una prima stagione fatta di alti e bassi. Nel campionato in corso invece sta sfoderando prestazioni di livello altissimo, in un ruolo diverso dal solito. Non più mezzala di centrocampo ma regista davanti la difesa. L’Inter vuole blindarlo, e l’accordo per il prolungamento potrebbe arrivare a breve.

Inter, vicino il doppio rinnovo in casa nerazzurra

“Adesso non si sbaglia ad affermare che sia uno dei leader della squadra, sul terreno di gioco, ma anche dentro lo spogliatoio. Al Milan questa scintilla non è mai scattata. Il legame tra Calhanoglu e l’universo interista si rinsalderà ancora di più con il rinnovo del suo contratto che scade nel 2024. Ma il club nerazzurro non vuole ritrovarsi in altri casi Skriniar, così il programma è di sistemare quanto prima la sua situazione e quella di Bastoni, anche lui legato fino al 2024. Anzi, con Calha i discorsi sono già avanzati. E non è da escludere che, per fine mese o a inizio marzo, ci possa essere la fumata bianca”.

Una volta chiuso l’iter con il turco sarà la volta di Alessandro Bastoni. Il giovane centrale è uno dei capisaldi della rosa, e dopo il rinnovo arrivato due anni fa ci sarà un ulteriore adeguamento.