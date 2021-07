Inter, due giovani pronti ad essere integrati nella prima sqaudra

Inter, la pandemia ha colpito duramente l'economia mondiale, e ovviamente anche le finanze dei club calcistici ne hanno risentito. Per questa ragione il prossimo mercato vedrà circolare pochissima moneta. Le idee saranno padrone della sessione in corso, e i giovani potrebbero essere una risorsa importante.

I nerazzurri hanno mandato in giro a farsi le ossa diversi Primavera, e ora alcuni di questi potrebbero essere considerati utili alla causa. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport due risorse in particolare potrebbero convincere Inzaghi. Il primo è Salcedo, reduce da due stagioni al Verona.

"Sgomiterà per diventare la quarta punta di Simone dietro ai titolari e al primo cambio: se Lukaku e Lautaro godono di sterminato credito, Alexis Sanchez in Cile ha confermato qualche dubbio fisico. Classe 2001, nerazzurro dall'estate 2018, ha in curriculum tre gol in 37 presenze in A: il ragazzo si sta ormai facendo le ossa."

Poi Agoumé, che ha fatto vedere ottime cose a La Spezia e che ora è rientrato alla base per provare a convincere il nuovo allenatore.

"Una mezzala 19enne, tecnica e fisicata, che a Spezia ha solo fatto intravedere il potenziale. Al momento, c'è affollamento nel centrocampo nerazzurro, ma a Inzaghi manca l'opzione con quelle caratteristiche. Per lui l'esame del ritiro può aprire davvero prospettive interessanti, intanto si lavora per allungare il contratto fino al 2024: i dirigenti nerazzurri sono convinti che prima o poi Lucien sarà protagonista anche a San Siro".