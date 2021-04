Inter, due giovani pronti a ritornare alla base nella prossima stagione

Inter, il mercato nerazzurro in vista della prossima stagione non passerà solamente per nuovi acquisti, ma anche per la valorizzazione dei giovani che sono stati ceduti pe farsi le ossa. Stando a Tuttosport ce ne sarebbero due in particolare che hanno ottime chance di aggregarsi alla prima squadra. Il primo è Vanheusden.

"Ex Primavera Inter, il ragazzo - che a ottobre ha debuttato nella nazionale maggiore, salvo poi rompersi per la seconda volta il legamento crociato di un ginocchio - è stato ceduto nell'estate 2019 allo Standard Liegi per 12.6 milioni, ma gli accordi presi all'epoca imponevano all'Inter di ricomprarlo entro due stagioni per circa 17 milioni."

Starà a Conte decidere se puntare sul belga o meno. Conte che nel frattempo starebbe valutando di riportare alla base Pirola, difensore centrale che sta facendo molto bene con la maglia del Monza, e che potrebbe avere la possibilità di essere portato alla corte del tecnico nerazzurro con il ruolo di vice Bastoni.