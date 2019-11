Inter, due giocatori verso il pieno recupero. Ma un'altro si ferma?

In casa Inter continua a tenere banco la situazione relativa agli infortunati. Nel corso di questa settimana l'infermeria si era parzialmente svuotata, grazie ai recuperi di Vecino, Ranocchia e Sensi.

Mancano all'appello in questo momento D'Ambrosio, Gagliardini e Asamoah oltre ovviamente ad Alexis Sanchez (che rientrerà tra un paio di mesi). Il primo non ce la farà a recuperare in vista del prossimo match di campionato.Gagliardini e Asamoah vanno invece verso il pieno recupero, con l'ex Atalanta pronto ad accomodarsi in panchina.

Da valutare invece la situazione relativa a Politano, che ieri ha rimediato una brutta botta nello scontro con Schulz, rimanendo comunque in campo visto che Conte aveva esaurito i cambi.