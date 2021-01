Inter, due fondi interessati ad acquistare la società. Il punto

Inter, sono due i fondi interessati a controllare la società attualmente in mano a Suning. Questa la notizia riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Il primo è un fondo del Qatar, con il quale ci sarebbe stata una due diligence, atto preliminare alla trattativa.

Il secondo fondo è BC Partners, come svelato dal Sole 24 Ore, che ha già avuto un incontro preliminare con Suning, tramite la banca che cura gli interessi di Suning (Goldman Sanchs). Il gruppo cinese chiede 960 milioni di euro, e sarebbe disposto a scendere a 850 se esercitasse l'opzione sulle quote di Lion Rock. La mentalità orientale, scrive la rosea, è quella di non cedere mai in perdita.

Poi è stato dedicato un approfondimento proprio a Bc Partners. “Basato a Londra, ma operativo su scala mondiale. Oltre 20 miliardi di investimenti, è uno dei fondi più blasonati in Europa. Presente da oltre 40 anni, è uno dei player di riferimento da quando esiste il private equity. Conosce bene l’Italia, dove ha realizzato operazioni importanti: ha controllato Coin dal 2011 al 2018, Galbani dal 2002 al 2006, Buffetti. Oggi controlla Forno d’Asolo, è entrato come socio forte nel colosso della IMA di Bologna (della famiglia Vacchi) ed è nel gruppo di controllo di Brembo. Soprattutto, BC Partners è un investitore che predilige acquisire il controllo delle aziende per sceglierne il management e indirizzarne le strategie. Difficilmente entra in minoranza, come la sua storia dimostra e come dichiara nelle sue strategie di investimento”.