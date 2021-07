Inter, due esuberi possono rappresentare una grana. Cessioni complicate

Inter, prosegue tra alti e bassi l'opera di sfoltimento della rosa che Marotta e d Ausilio stanno mettendo in piedi in questa sessione di calciomercato. per Joao Mario si è arrivati alla risoluzione contrattuale, Lazaro sembra aver rifiutato la cessione, e ci sono diverse altre trattative in piedi.

Due giocatori che sarebbero molto difficili da piazzare sono Vidal e Sanchez. I due cileni hanno un dato in comune, ossia il pesante ingaggio, che fa si che le squadre interessate siano molto poche. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come sarà complicato trovare acquirenti.

Tuttavia tra i due ci sarebbe una differenza importante, ossia che Sanchez avrebbe riscontrato il gradimento del nuovo tecnico, ragione per la quale potrebbe restare in nerazzurro.