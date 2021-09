Inter, due buonissime notizie per Inzaghi in vista del match di Champions

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi.

Il tecnico dell'Inter infatti sta per recuperare due pedine molto importanti in vista della gara di martedì contro lo Shakthar di De Zerbi. Nella serata di ieri è circolata la notizia del completo recupero di Correa, arruolabile per la partita di Champions League. Questa indiscrezione è stata confermata da Tuttosport, che questa mattina ha sottolineato come l'argentino abbia ripreso a lavorare in gruppo, ragione per la quale la sua convocazione per domani non è in dubbio.

Ma non finisce qui. Segnali molto positivi stanno arrivando anche da Vidal. Il cileno ha svolto lavoro personalizzato, ma le indicazioni sono state molto buone. La speranza di Inzaghi è quella di riuscire a convocare anche lui. Il dubbio verrà sciolto solo nella giornata di domani, ma si tratta comunque di un importante passo in avanti, visto che si erano calcolati tempi di recupero molto più lunghi.

Il tecnico intanto valuta possibili cambi di formazione. Dumfries in particolare appare vicino ad una maglia da titolare sulla fascia destra. Occhio anche a Vecino, che potrebbe prendere il posto di Calhanoglu.