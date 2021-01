Inter, dopo lo sfogo di sabato in arrivo la sanzione per Conte. Il punto

Inter, sabato sera il campo, che ha prodotto uno 0 a 0 senza particolari emozioni, non ha conquistato la scena. Diverso il discorso invece per quanto accaduto tra Antonio Conte e l'arbitro Maresca.

Quest'ultimo ha espulso il tecnico nerazzurro,m che si è rivolto al direttore di gara con espressioni dure. ma non è finita qui. Perché poi sia Conte che il suo vice Stellini, come riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbero atteso lo stesso Maresca nella zona dei sottopassaggi riservata proprio alla terna arbitrale e alla squadra friulana.

Qui ci sarebbe stata la famosa frase da parte del fischietto napoletano "dovete accettare quando non vincete". Poi però, prima delle interviste Marotta e all'allenatore avrebbero avuto un chiarimento con Maresca. Per questa ragione, scrive la rosea, la squalifica non dovrebbe essere superiore a due turni di campionato.