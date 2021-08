Inter: dopo Lautaro, Marotta al lavoro per il rinnovo di un altro pilastro

Inter: "Il nuovo contratto di Lautaro Martinez durerà fino al 2026. Il numero 10 nerazzurro dovrebbe firmare per sei milioni netti a stagione, raddoppiando quindi lo stipendio attuale". Tuttosport in edicola oggi, giovedì 19 agosto, riassume così l'incontro, andato in scena ieri (mercoledì, ndr), fra l'agente dell'attaccante argentino e il direttore sportivo Piero Ausilio.

Il quotidiano torinese informa poi che, nei prossimi giorni, ci sarà un nuovo summit fra l'entourage del giocatore, il ds nerazzurro e anche l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Proprio quest'ultimo - ieri assente al tavolo della trattativa - non vuole perdere tempo per il rinnovo di un altro pilastro della formazione campione d'Italia. "Si dedicherà quindi - conferma Tuttosport - al rinnovo di Nicolò Barella, l'elemento più appetibile della rosa nerazzurra dopo il forte attaccante argentino". Barella ha un contratto fino al 2024 con un ingaggio da 2,5 milioni a stagione. "Anche nel caso del campione d'Europa - scrive Stefano Sacchi nel suo articolo - non è esagerato immaginare un raddoppio dello stipendio a quota cinque milioni".

Secondo Tuttosport le 'pratiche' Lautaro e Barella gettano "un ponte di stabilità verso il futuro". Non solo. Il voler affrontare subito il rinnovo del giocatore sardo "è un'ulteriore dimostrazione delle idee chiare della dirigenza dell'Inter".