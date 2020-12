Inter, dopo l'eliminazione Suning abbandona l'idea di fare mercato

Inter, ora potrebbe essere cambiato tutto, stando a quanto riportato da Tuttosport, anche per quanto riguarda le dinamiche di mercato. Suning infatti, come lecito aspettarsi, è particolarmente infastidita per l'eliminazione di ieri, e per questo potrebbe decidere di non fare investimenti a gennaio.

Pesano ovviamente anche i mancati introiti del passaggio del turno di Champions e i conseguenti mancati arrivi di bonus e sponsor. Ora l'Inter è quasi obbligata a vincere lo scudetto.

La volontà di non investire porta ad una conseguenza inevitabile, Nuovi arrivi potrebbero essere legati esclusivamente ad eventuali cessioni. Nainggolan, Eriksen e Vecino sono nomi papabili per fare spazio al nuovo centrocampista che vorrebbe Conte (che vorrebbe anche un attaccante). Ma tuto potrebbe rimanere così dopo l'eliminazione dall'Europa.