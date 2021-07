Inter, dopo Joao Mario verrà svincolato un altro centrocampista?

Inter, il capitolo cessioni sembra necessitare ancora di qualche settimane per poter arrivare alla sua conclusione. Dopo la partenza di Hakimi gli uomini mercato si stanno occupando di sfoltire la rosa vendendo i cosiddetti esuberi, ma le trattative sono tutt'altro che semplici. Per Joao Mario si è dovuti arrivare alla risoluzione contrattuale ad esempio.

E chissà che questa soluzione non venga adottata anche per un altro elemento della rosa. Stando al corriere dello Sport Vidal potrebbe lasciare l'Inter a zero, viste le difficoltà a trovare acquirenti a causa del pesante ingaggio che percepisce il cileno.

“Vidal era il pupillo di Conte a lungo inseguito. Arrivato un anno fa, non ha rispettato le attese che, visto il suo rendimento in carriera, erano elevate. Si è trascinato un fastidio al ginocchio fino all'operazione e ha perso il posto in squadra a vantaggio di Eriksen. Quest'anno guadagnerà oltre 7 milioni netti (con i vantaggi del decreto Crescita) e l'Inter è disposta a svincolarlo gratuitamente, addirittura a pagare un incentivo all'esodo, se il cileno troverà la squadra "giusta" per lui. Per il momento Re Artù ha avuto qualche richiesta dal Sudamerica, ma niente di concreto".