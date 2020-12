Inter, dopo il vertice di ieri è cambiato tutto. Strategie stravolte: il punto

Inter, ieri è andato in scena il vertice di mercato che ha visto come protagonisti la dirigenza nerazzurra ed il tecnico nerazzurro. L'obiettivo era quello di delineare la strategia da porre in essere nel futuro prossimo. E stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe stato stabilito un vero e proprio stravolgimento delle strategie.

Negli ultimi anni in casa nerazzurra si è visto un innalzamento del tetto ingaggi. Ora, dopo la crisi dovuta al Covid, bisognerà fare un passo indietro. A gennaio si cercherà di risparmiare sugli ingaggi grazie a qualche cessione. Inoltre sarà necessario che qualche giocatore accetti di ridursi l'ingaggio quando si tratterà di parlare del rinnovo.

La strada potrebbe essere quella di spalmare l'ingaggio su più anni di contratto, ma servirà anche la volontà dei tesserati. Ed inoltre si cercheranno delle intese per far slittare il pagamento degli stipendi. Per quanto riguarda il mercato il primo passo per conformarsi a quanto sopra descritto è il reintegro di Vecino, che sostituirà il partente Nainggolan. Poi si cercherà un attaccante. I nomi sono Giroud, Pellé e Gervinho, ma servirà la partenza di Pinamonti per far si che i costi siano pari a zero.