Inter, dopo il patto di Madrid sono emersi 3 leader nello spogliatoio

Inter, la Gazzetta dello Sport è tornata questa mattina su quanto accaduto nel corso della scorsa settimana, quando l'Inter ha subito la pesante sconfitta contro il Real Madrid e i giocatori si sono riuniti attorno ad un patto stipulato tra loro. Tuttavia, scrive la rosea, ci sarebbe qualcosa di più. ed in particolare sarebbero emersi tre leader nello spogliatoio.

Su tutti Handanovic, che sente il suo ruolo di capitano, e come tale sa quando intervenire. Non parla spesso ma combina un approccio positivo ad una capacità di saper valutare con freddezza le situazioni (grazie soprattutto alla sua lunga esperienza nel mondo Inter). Poi c'è Ranocchia. Il mondo del calcio è pieno di uomini che giocano poco ma che sanno farsi sentire con i compagni.

Poi Vidal, che copre il ruolo più difficile, in quanto è un leader imposto, scelto dall'esterno, e la storia insegna che in questi casi non è mai facile imporsi. Anche Godin si è scontrato un anno fa con questo fattore. "Il cileno è già un leader dell’Inter. Un leader che può sbagliare, certamente, come con quel rosso contro il Real che gli è costato una multa salata. Ma Vidal è riconosciuto dai compagni: ha vissuto spogliatoi di fenomeni, sa come e quando Intervenire. L’ha fatto anche nell’ultima settimana, prima di rispondere positivamente anche a Reggio Emilia”.