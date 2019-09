Inter, dopo i tre successi consecutivi c'è un tour de force terribile

Tre su tre per l’Inter di Antonio Conte. Battuta anche l’Udinese e nerazzurri primi momentaneamente da soli in testa alla classifica. Per la squadra dell'ex tecnico bianconero arriva però un tour de force terribile.

I nerazzurri scenderanno in campo sei volte in meno di 20 giorni fra campionato e Champions League, con sfide durissime che potranno dire molto sul futuro della formazione interista. Queste le parole di Tuttosport:

“L’Inter, seppur a fatica, ha battuto l’Udinese, dando continuità ai successi con Lecce e Cagliari, entrando così nel miglior modo in un ciclo terribile che nelle prossime tre settimane la vedrà contro Slavia Praga, Milan, Lazio, Sampdoria, Barcellona e Juventus“.