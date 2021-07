Inter, dopo Hakimi non parte nessun big. C'è solo un punto interrogativo

Inter, la partenza di Hakimi, che ha portato nelle casse nerazzurre 70 milioni di euro, dovrebbe aver chiuso il capitolo cessioni eccellenti. A riportalo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come l'intenzione della società sia quella di fare muro di fronte ad eventuali offerte per i titolari della rosa, a meno che non si presentino somme a cui è impossibile dire di no.

Questo discorso vale quindi per tutti i giocatori, anche se sembra esserci un punto interrogativo. Resta infatti da capire la posizione di Lautaro Martinez, l'agente del quale è sempre stato ambiguo quando ha parlato del futuro del suo assistito.

"Con una sostanziale differenza tra gli ultimi due: il belga ha manifestato più volte il desiderio di restare, sull’argentino, invece, ascoltando le parole del suo agente Camano, deve essere mantenuto un punto interrogativo".