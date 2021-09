Inter, domenica stregata: frenata con la Samp e incidente a fine gara

L'Inter ha impattato ieri sul campo di Marassi. Una sfida rocambolesca, ha visto l'Inter passare due volte in vantaggio, ma essere sempre recuperata da una Sampdoria mai doma. Così, oggi, qualche critica arriva dai quotidiani. Tuttosport, ad esempio, parla di frenata. Anche se, come specificato dallo stesso giornale, le tante variabili (a partire dagli infortuni) consentono di guardare con positività anche al punticino.

C'è di più. La travagliata domenica nerazzurra si è caratterizzata anche per un episodio extra-campo. Un incidente in autostrada, ha bloccato il pullman dell'Inter per un paio d'ore al rientro a Milano.

Nelle pagelle di Tuttosport vien rimarcata la prestazione di un nerazzurro in particolare. "Barella scatenato", il titolo dell'articolo. Nel giudizio che arrotonda il voto (7) si fa ovviamente riferimento alla grandissima percussione di Barella che ha portato all'iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. L'ex Cagliari, in effetti, ha giocato una gara completa e di grande sostanza.

Bene anche Dimarco (voto 7): il suo gol viene definito un terra-aria che vale il prezzo del biglietto (leggi qui le polemiche sulla sua rete). Male Perisic, che soffre a sinistra (voto 5), e Handanovic, non esente da colpe (voto 5.5). Non benissimo nemmeno Calhanoglu (leggi qui la nostra analisi sulla prova del centrocampista): il turco viene 'beccato' dal quotidiano che segnala come, nella ripresa, l'ex Milan abbia sbagliato un gol fatto. Voto 5.5.