Inter, diversi fattori aiutano la possibile fuga, ma che calendario a gennaio!

Inter, la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato domenica sera, 12 dicembre, la vetta della classifica, grazie al netto 4 a 0 ai danni del Cagliari.

Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto sui prossimi impegni, evidenziando come diversi fattori sembrerebbero avvantaggiare i nerazzurri. Nel prossimo turno l'Inter se la vedrà con la Salernitana. Non si tratterà solo della sfida tra la prima classificata e l'ultima. Oltre i 32 punti di differenza infatti c'è di più. Si affronteranno la squadra con il miglior attacco della serie A e quella con la peggior difesa. Oltre il compito (sulla carta) agevole ci sarà un altro fattore da tenere in considerazione. Quelle che sono attualmente le dirette rivali per lo scudetto avranno impegni di spessore. Milan e Napoli i affronteranno nello scontro diretto, mentre l'Atalanta di Gasperini se la vedrà con la Roma di Mourinho.

Poi a gennaio cosa succederà? L'Inter avrà un calendario proibitivo. Prima la trasferta di Bologna, poi la Lazio, la Juventus in Supercoppa, l'Atalanta, il Venezia, il derby, la Coppa Italia, il Napoli e poi il Liverpool. Facile immaginare che si tratterà del crocevia della stagione. Le avversarie contemporaneamente affronteranno altre questioni. La Coppa d'Africa in particolare rappresenterà un fattore. Il Milan ad esempio perderà Kessié e Bennacer. Il Napoli ha il primato degli infortuni, e perderà Osimhen per la competizione continentale citata. L'Atalanta invece non perderà nessuno, ma giocherà il giovedì in Europa League.