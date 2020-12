Inter, diversi esuberi sul mercato possono far spazio a 2 acquisti a gennaio

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto su quello che potrebbe succedere a gennaio relativamente al mercato nerazzurro. Ci sono diversi giocatori che non fanno parte del progetto e sono considerati esuberi.

Questi giocatori potrebbero far spazio a nuovi arrivi. Nainggolan potrebbe tornare al Cagliari, Vecino dovrebbe lasciare Milano in prestito, scrive il quotidiano romano. Il sogno per il centrocampo è De Paul, ma costa molto ed è difficile che a gennaio possa accadere qualcosa in questo senso. Un centrocampista potrebbe arrivare nell'ambito di uno scambio con Eriksen.

Il danese piace molto al PSG che potrebbe mettere sul piatto Paredes. L'Arsenal propone Xhaka, mentre non ci sarebbero conferme sul Bayern Monaco (si parlava di Tolisso). Un altro potenziale partente è Perisic, che piace allo United. In caso di una sua uscita si potrebbe fare un tentativo per Emerson Palmieri, ma il Chelsea non accetta offerte per acquisti in prestito.