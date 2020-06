Inter, disastro riserve: lo scudetto ora è un miraggio

La battuta d'arresto di ieri sera potrebbe decretare la fine della corsa scudetto per l'Inter, che adesso si ritrova a ben otto lunghezze di distanza dalla Juventus. Ieri sera a San Siro si è vista una partita priva di ogni logica, fatta di rimonte e contro-rimonte, di traverse e di errori grossolani. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche Antonio Conte ha le sue colpe nella gestione del match.

I tanti impegni ravvicinati hanno portato il tecnico leccese ad optare per un ampio turnover, che però non ha pagato. L'Inter parte male e in balia del Sassuolo, il quale invece dà l'impressione di aver studiato alla perfezione la partita. La mediana costruita sull'asse Gagliardini-Valero non dà sicurezze e anzi, lascia la difesa più volte scoperta, come in occasione del gol di Caputo.

Errori di impostazione ed errori personali, come quello di Gagliardini sul 2-1, hanno compromesso definitivamente una gara da vincere ad ogni costo. Il Sassuolo merita i complimenti per la partita gagliarda, ma la sensazione è che l'Inter abbia buttato i tre punti.