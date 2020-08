Inter, dilemma amletico: Antonio Conte lascia o rimane?

Inter-Conte, rimanere o non rimanere? Questo è il dilemma. Se ne parlerà molto in questi giorni, fino a quando le parti non s'incontreranno ma dopo le parole di ieri sera sembrerebbe che il futuro di Antonio Conte sia lontano da Milano. Così apre stamattina la sua edizione la Gazzetta dello Sport che oltre a riportare il risultato finale della partita di Europa League persa di nerazzurri contro il Siviglia (risultato finale 3-2 per gli spagnoli che conquistano così il loro sesto trofeo), scrive del possibile futuro del comandante.

Parole chiare quelle rilasciate dal tecnico ieri sera nella conferenza stampa post premiazione che lascerebbero intendere un suo addio: "Ringrazio gli interisti veri, quelli della curva, che mi hanno supportato nonostante fossi un “nemico” sportivo”. Ed ha aggiunto: "E' stata una bellissima esperienza, ringrazio la proprietà per l'opportunità di allenare l'inter, però ci vuole armonia per costruire qualcosa di importante".

Il tecnico ha poi concluso affermando: "Nessuno ha rancore, ci sono delle differenze di punti di vista, situazioni che ho affrontato e non mi sono piaciute e se certe situazioni influiscono sulla famiglia non va bene perché a tutto c'è un limite". Su questa rifletterà Antonio Conte nei prossimi due-tre giorni prima d'incontrare il presidente Steven Zhang per il chiarimento definitivo. Gli strascichi di Bergamo sono riemersi ed il tecnico oltre alle dinamiche societarie e di pensiero,che a suo parere andrebbero condivise, dovrà riflettere sul fatto se vorrà o meno mettere ancora al primo posto il calcio oppure la famiglia.

Una situazione non facile per entrambe le parti in quanto la Serie A inizierà tra meno di un mese - il 19 settembre - ed i nerazzurri si ritrovano con la grana dell'allenatore. Certo nulla è ancora deciso,ma ci si basa solamente sulle parole dette dopo una sconfitta, ma gli avvenimenti degli ultimi mesi non lascerebbero presagire nulla di positivo. Ciononostante l'Inter sembrerebbe avere pronta l'alternativa ovvero: Massimiliano Allegri. Stando alle indiscrezioni - si vocifera addirittura di un contatto già avvenuto a fine giugno con il tecnico toscano - si potrebbe ripetere la staffetta già avvenuta alla Juventus un paio di stagioni fa. Non resta che aspettare un paio di giorni, nel mentre ringraziamo la squadra per l'impegno profuso ed il mister per averci fatto crescere raggiungendo lo step successivo che mancava da un paio di anni.