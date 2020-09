Inter, difesa da rivedere: mercoledì torna De Vrij, Kolarov non al top (TS)

L'Inter vince, ma soffre in difesa dove la Viola è riuscita a penetrare diverse volte con rapidità e molta facilità basti vedere l'azione della prima rete a due minuti dal fischio iniziale. Alcune difficoltà del pacchetto arretrato hanno messo l'Inter a rischio ieri al Meazza, l'inedito trio davanti a capitan Handanovic ha sofferto la verve di Ribery e le incursioni di Castrovilli, senza dimenticare la velocità di Kouame, Bonaventura e Chiesa.

Senza De Vrij, come riporta TuttoSport stamani, Conte sceglie dal primo minuto Bastoni nell’inedito ruolo di centrale della retroguardia, con il nuovo arrivato Kolarov schierato sulla sinistra e Danilo D'Ambrosio sul lato destro. Queste scelte, come sottolinea il quotidiano, non hanno dato risultati positivi in quanto si è notata la difficoltà di far partire la manovra dalle retrovie.

Così si legge nelle pagine del giornale: “L’allenatore, ha pagato la scelta, in assenza di De Vrij, di stravolgere per due-terzi la linea davanti ad Handanovic: Kolarov è apparso alquanto arrugginito - la velocità degli avversari non lo ha aiutato - mentre Bastoni ha dimostrato di non avere ancora spalle larghe per raccogliere l’eredità dell’olandese e dettare i tempi del reparto". Il fatto è che non si mettono in discussione le qualità del n.95 nerazzurro, in quanto i compiti tra un difensore di sinistra ed uno centrale variano e non di poco. Anche l'assenza di Skriniar, tenuto in panchina, si è fatta sentire. Un miglioramento c'è stato nella fase finale del match con il passaggio alla difesa a quattro. Sta di fatto che mercoledì, contro il Benevento, l'olandese rientrerà dalla squalifica ed andrà ad occupare il suo solito posto davanti ad Handanovic.