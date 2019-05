Inter, destino incrociato per Marotta ed Icardi: per l'argentino futuro scritto

Gran parte del futuro in 90 minuti. L'Inter si gioca tutto contro l'Empoli, perchè la qualificazione in Champions è quasi un obbligo per la squadra di Spalletti. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sottolinea come la gara di questa sera sia fondamentale per diversi protagonisti nerazzurri.

"L’Empoli è la partita della vita: mai Marotta l’avrebbe immaginato, a fine dicembre, fine del girone d’andata, proprio dopo la gara contro i toscani. Anche lui si gioca tanto, stasera. Si gioca i presupposti della sua prima vera Inter, la prossima, quella che nascerà da domani mattina: ci sono 50 milioni dalla Uefa e altri 13 dagli sponsor che ballano..."

Spalletti - È l’uomo dell’ultima curva, l’ha ricordato anche lui: «Lo dice la mia storia». I passaggi decisivi gli piacciono, e pazienza se c’è già chi ha deciso sul suo futuro. "Alla fine di ogni giornata lavorativa io mi domando sempre se sono stato nelle condizioni di cambiare in meglio il giorno prima. E mi sembra l’abbiano fatto anche i calciatori: abbiamo sempre fatto il massimo, poi è giusto accettare il risultato. Ma la soluzione dei problemi è davanti a noi. E dico che molti di questi calciatori meritano di restare nell’Inter che verrà".

Nainggolan - "Ho un debito con l’Inter, voglio ripagare chi ha fiducia in me". Se non ora, quando? Il Ninja è il paradigma di quel che poteva/doveva essere e non è stato. Resterà, la prossima Inter sarà anche la sua. Ma la voglia di giocare una Champions da protagonista stasera lo spingerà in campo.

Icardi - Nell’eterno ballottaggio con Lautaro, Maurito parte favorito. Poi sarà addio, l’Inter ha piani diversi per inseguire il gol la prossima stagione. Ci sarà Dzeko, il secondo degli acquisti dopo Godin. E poi arriverà anche un altro attaccante, al posto di Icardi, non previsto in nessuno dei programmi buttati già dal club nerazzurro.