Inter, derby agli archivi, testa alla Lazio, Conte verso il turnover: le novità

Antonio Conte pensa già alla Lazio, con il derby contro il Milan già archiviato. Contro i biancocelesti, il tecnico dei nerazzurri potrebbe optare per alcune novità di formazione, come riporta Tuttosport:

“Anche ieri Conte ha deciso di affidarsi ai “piccoletti” ovvero a Sensi e Barella a discapito di Matias Vecino, un campionato fa protagonista (da trequartista) nel derby di ritorno.

L’uruguaiano troverà spazio con la Lazio. Stesso discorso per Candreva, tenuto precauzionalmente a riposo nonostante avesse recuperato dall’infortunio patito con lo Slavia. Nell’infrasettimanale potrebbe infine trovare spazio Biraghi, unico tra gli esterni che ancora non si è visto in campo“.