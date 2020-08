Inter, decima finale europea della storia: il bilancio dei nerazzurri

Quando un club riesce nell'intento di centrare una finale, soprattutto a livello europeo, rievocare il passato appare una delle cose più semplici. I nerazzurri, dal canto loro, ne hanno di storia europea e le cinque finali raggiunte in Champions League e le cinque raggiunte invece in Europa League, nonchè ex Coppa Uefa, sono li a testimoniarlo.

Da quando la denominazione della seconda competizione europea è cambiata, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nessuna squadra italiana è mai riuscita nell'intento di centrare una finale. L'unica ad andarci vicina fu la Juventus di Antonio Conte che si fermò però in semifinale contro il Benfica. In realtà, a dir la verità, nessuna squadra italiana ha mai più vinto l'Europa League dal lontano 1999, quando a trionfare fu il Parma di Alberto Malesani che rifilò un secco 3-0 al Marsigilia.

A distanza di ventuno anni dall'ultimo trionfo di un'italiana in questa competizione, l'Inter ha adesso tutte le carte in regola per far sua la coppa. L'ultimo trionfo dei nerazzurri risale alla stagione 1997/1998 quando sotto la guida di Gigi Simoni sconfissero al "Parco dei Principi" di Parigi la Lazio con il risultato d 3-0 grazie alla marcature di Zamorano, Javier Zanetti e Ronaldo il Fenomeno.

Il bilancio del club di Via della Liberazione in Europa parla chiaro con tre finali di Champions League vinte su cinque disputate e tre finali di Europa League vinte su quattro disputate. Infatti, nella stagione 1996/1997, i meneghini uscirono sconfitti nel doppio confronto contro i tedeschi dello Schalke 04: dopo la sconfitta nella finale d'andata in Germania per 1-0, nella gara di ritorno a "San Siro", i nerazzurri riuscirono a recuperare lo svantaggio grazie alla rete di Zamorano che poi però, nella lotteria dei rigori, sbagliò assieme a Winter, regalando la coppa ai tedeschi.

Tornando al capitolo finali europee, se si considera quella persa in Supercoppa Europea contro l'Atletico Madrid nel post-Triplete( 2-0 in favore dei colchoneros) e le tre vittorie centrate fra Intercontinentale e Mondiale per Club( 3-0 contro il Mazembe), l'Inter può vantare nove finali vinte contro le quattro perse. Un bilancio positivo insomma, che non può che far ben sperare al cospetto di un Siviglia vincitrice dell'Europa League per ben 5 volte negli ultimi 14 anni: 2006, 2007, 2014,2015,2016.