Inter, De Vrij verso il forfait contro lo Spezia: le condizioni dell'olandese

Inter, il pomeriggio di sabato non ha portato solo la bella notizia della vittoria contro il Verona ed il ritorno al successo per due gare consecutive (nel 2022 non era mai accaduto).

Ci sono state anche delle ombre per Simone Inzaghi, che ha visto diversi uomini uscire dal campo per problemi fisici. Il primo è stato Stefan De Vrij, che non ha fatto il suo rientro in campo nel secondo tempo. Poi sul finire del match Nicolò Barella e Joaquin Correa (oltre Calhanoglu) si sono accomodati in panchina in quanto a corto di energie. Per questi due giocatori non sono stati evidenziati problemi di nessun tipo, e per questa ragione non saranno nemmeno svolti esami per accertamenti, e saranno regolarmente a disposizione del tecnico già nell'immediato. Diverso invece il discorso per il centrale olandese, che giocava titolare per la prima volta dopo il rientro dall'infortunio.

Ebbene, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Vrij dovrebbe saltare il prossimo turno di campionato, in programma per venerdì alle ore 19, quando i nerazzurri affronteranno lo Spezia dell'ex Thiago Motta. Le condizioni del giocatore verranno meglio valutate nei prossimi giorni, ma la scelta di lasciarlo in panchina dovrebbe essere precauzionale. L'obiettivo è quello di averlo al top della condizione per il 19 aprile, data in cui l'11 di Inzaghi se la vedrà con il Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Insomma, l'affaticamento muscolare alla coscia sinistra non preoccupa, tant'è che anche per lui non sono attualmente in programma esami strumentali.