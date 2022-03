Inter, De Vrij out. Per Brozovic l'obiettivo non è più la titolarità

Inter, la sfida contro il Liverpool ha consegnato al tecnico Simone Inzaghi un'eredità non proprio piacevole.

Durante il match contro gli inglesi si sono fermati sia Marcelo Brozovic che Stefan De Vrij. Entrambi sono usciti nel corso del match per infortunio, con la necessità di essere valutati giorni successivi, per avere un quadro più preciso delle relative condizioni. Ebbene ieri è arrivato il responso sul difensore centrale olandese. La diagnosi è distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra. In sostanza il giocatore non farà parte della gara di Domenica contro il Torino. Da capire se riuscirà a farcela per quella successiva, ossia l'ultima prima della sosta per le nazionali (in cui i nerazzurri affronteranno la Fiorentina). Situazione invece molto diversa sul fronte Brozovic.

L'entità dovrebbe del problema muscolare è più lieve, ma comunque la sua presenza in campo è molto difficile. E continua ad aleggiare lo spettro di quanto visto contro il Sassuolo, match in cui l'assenza del regista si è sentita in maniera davvero importante. "Il fiato è sospeso perché l’importanza del croato è assoluta, totale: nell’unica gara di campionato senza Marcelo, contro il Sassuolo a San Siro, l’Inter ha visto le streghe. Quello al polpaccio destro dovrebbe essere un affaticamento, ma il punto è assai delicato e, prima di fare gli esami, serviva comunque un po’ di riposo. Vista la tempistica stretta potrebbe essere azzardato immaginarlo tra i titolari a Torino, per questo l’obiettivo sembra essersi spostato: portarlo in panchina sarebbe già un successo". Lo riporta la Gazzetta dello Sport.