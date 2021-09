Inter, dalle stelle alla critiche: secca bocciatura per Correa

L'Inter stecca l'esordio in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi costruisce tante palle gol ma non ne concretizza alcuna. Il Real Madrid, così, ne approfitta grazie a un gol di Rodrygo (qui potete rivivere la partita). Emergono poi sia i dubbi su Dzeko (ecco l'approfondimento) sia una secca bocciatura per Joaquin Correa.

El Tucu, nello spazio di appena 15 giorni, sembra infatti essere passato dalle stelle - grazie alla decisiva doppietta di Verona e alla rete con la maglia dell'Argentina - a al centro di una 'bufera' dopo la sua partita (da subentrante) contro i blancos. Il giudizio del Corriere dello Sport in edicola oggi (mercoledì 16 settembre) non sembra infatti concedere la possibilità di replica: "Non riesce a incidere, voto 5". Correa è dunque chiamato a un pronto riscatto. L'occasione è a portata di mano: l'Inter, sabato 18 settembre (fischio d'inizio ore 18), ospiterà a San Siro il Bologna e il Tucu sembra, fin da oggi, il principale indiziato per una maglia da titolare.

L'attaccante argentino non è però l'unico rimandato dopo la sfida di Coppa dei Campioni. C'è anche Matías Vecino: il quotidiano sportivo valuta la sua prestazione da 5 e Pietro Guadagno sottolinea come "si perda Camavinga ed ecco il patatrac". Insufficienti anche Hakan Çalhanoğlu e Matteo Darmian: entrambi 'rimediano' un 5,5. Secondo il Corriere dello Sport il giocatore turco è stato "meglio nel lavoro di quantità che di qualità. Solo che l'Inter avrebbe bisogno della seconda...". L'esterno italiano, stando al quotidiano romano, ha lavorato bene in copertura e ha avuto anche buoni tempi di inserimento. "Solo che - conclude Guadagno nel suo giudizio - non sfrutta a dovere la libertà che gli viene concessa".

