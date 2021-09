Inter, dalla sfida di Champions emerge un limite importante

L'Inter ha affrontato il Real Madrid mercoledì, uscendo sconfitta per 1 a 0 nel finale, grazie al gol di Rodrygo.

La squadra di Inzaghi ha trovato l'opposizione di una grande Courtois, che ha negato agli avversari il gol in diverse occasioni (almeno 4 nitide). Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, non sarebbe stato solo il portiere belga a fare la differenza nel big match di Champions. Analizzando i numeri della partita emergono dei dati che spiegano che in realtà gli spagnoli hanno dominato per certi versi la gara. L'Inter si è imposta nel primo tempo, creando molto, ma c'è un altro aspetto da considerare.

Il real madrid infatti è stato complessivamente più aggressivo dell'Inter, concedendo 13,29 passaggi prima del recupero palla. La squadra di Simone Inzaghi invece ne ha concessi 16, prima di rientrare in possesso del pallone. Ma non solo. C'è anche un discorso di qualità e tecnica. Camavinga e Rodrygo hanno sfoggiato un'azione fatta di precisione e qualità. I due sono subentrati un reparto dove prima c'erano Isco, Hazard e Asensio. L'inter invece con i cambi ha visto il suo livello complessivo abbassarsi.