Inter, da valutare le condizioni di due giocatori per i prossimi match

Inter, la gara con la Roma non ha consegnato solo un pari amaro ai nerazzurri guidati da Antonio Conte, ma anche qualche notizia negativa sul fronte delle condizioni di alcuni giocatori. In particolare hanno lasciato il campo, nel match di ieri, sia Darmian che Vidal a causa di problemi fisici.

L'esterno ex Parma si è già sottoposto a risonanza e radiografia che hanno dato esito negativo. Per lui quindi si è trattato solo di una contusione. Il cileno invece ha lasciato il campo per una botta alla gamba destra.

Le condizioni di entrambi verranno valutate in giornata e si capirà se potranno essere arruolati in vista della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina che andrà in scena mercoledì. Da tenere presente nella valutazione di ciò che domenica ci sarà il big mach contro la Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport.