Inter, da sicuro partente a titolare aggiunto: Inzaghi ha una nuova risorsa

Inter, la squadra nerazzurra guidata da Simone Inzaghi naviga, in questa fase della stagione, a vele spiegate.

Nel gioco del nuovo tecnico sono coinvolti praticamente tutti gli elementi della rosa, e quando qualcuno viene chiamato in causa la riposta è sempre positiva. Ed in questo discorso rientra senza dubbio Alexis Sanchez, che nelle due ultime occasioni è stato impiegato come titolare dal suo nuovo allenatore. Un campionato iniziato non sotto una buona stella, come riporta il Corriere dello Sport. Il cileno si è infortunato nel corso del primo allenamento. In seguito ci sono stati altri guai fisici, il che ha contribuito a far sì che Inzaghi lo impiegasse in maniera marginale. Tutto ciò ha portato allo sfogo social post Sassuolo Inter, che ha incrinato i rapporti, al punto che si è iniziato a parlare di addio a gennaio.

Ora invece lo scenario appare diverso. Sanchez sta sfoderando prestazioni importanti, tanto da essere diventato, come scrive il quotidiano romano, un titolare aggiunto. L'ipotesi di una partenza in invero sembra ora più lontana. "La seconda vita italiana di Sanchez finora è stata un chiaroscuro: cucirsi addosso lo status di riserva d'oro non è mai facile. Adesso c'è il Torino a San Siro, la squadra che gli permetteva di sbloccarsi l'anno scorso. In un pomeriggio da mega-rimonta per l'Inter, proprio come la riscossa che ha progettato ora Sanchez nel segno del gol". Inzaghi apprezza i giocatori con quelle caratteristiche, ed il ruolo del cileno accresce di importanza soprattutto se si considera che al momento è out per infortunio Joaquin Correa.