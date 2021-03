Inter, da partenti a inamovibili: 5 giocatori hanno invertito la sorte

Inter, questa squadra, che sta vivendo un momento molto importante e che si appresta a compiere la volata finale per vincere lo scudetto, è stata costruita anche grazie al contributo di giocatori che sembravano essere fuori dal progetto di Conte. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come ci sia un destino comune che lega Skriniar, Perisic , Lautaro, Eriksen e Brozovic.

"Tutti insieme fanno mezza Inter titolare. Nella sua ultime versione, quella che si è presa il primato in campionato ed è già scattata in fuga, lasciando indietro gli avversari. Ma quei 5 non sono indicati a caso. Al contrario, sono accomunati da un dettaglio molto particolare. Tra la scorsa estate e gennaio, infatti, tutti e 5 avrebbero potuto fare le valigie e, adesso, indossare un’altra maglia. E chissà cosa sarebbe stato di loro e, soprattutto, della squadra nerazzurra. Sarebbe comunque lassù o avrebbe incontrato altri problemi? Impossibile dare una risposta: di sicuro sarebbe stata un’Inter molto diversa".

Ma non finisce qui. La sorte ha dato il suo contributo a far si che la loro permanenza si concretizzasse.

"Non si può nemmeno affermare che sia stata un’effettiva scelta quella di trattenere questi elementi. Davanti all’offerta giusta, infatti, tutti avrebbero potuto partire. Solo che non è arrivata e, allora, tra viale Liberazione e la Pinetina non si è fatto altro che adeguarsi".