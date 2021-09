Inter, da Lautaro al sogno Vlahovic. 'Quel pensiero dei dirigenti...'

Inter, Lautaro continua a segnare. L'argentino è uomo-copertina di una macchina da gol che, sabato contro il Bologna, ha trafitto il portiere avversario per ben sei volte. Il Toro è decisivo, e non solo sotto rete. Giocate d'alta scuola, calcio universale, capacità di far tutto bene, anche in fase di rifinitura. Nell'approfondimento de La Gazzetta dello Sport dedicato a lui e a Vlahovic (avversari domani), si ripercorrono i momenti di due gioielli che stanno facendo le fortune dei rispettivi club e che, per questo, sono stati (e sono) chiacchieratissimi sul mercato.

Quanto all'attaccante nerazzurro, il quotidiano conferma l'accordo praticamente raggiunto per il rinnovo. Manca solo l'annuncio e non ci sarà la clausola rescissoria. Più complicata la situazione su Vlahovic: "Dusan guadagna sotto il milione di euro, si sta ragionando intorno a una cifra di quattro volte superiore, ma con l’inserimento di una clausola da 80 milioni. Due tesori, giù il cappello a chi andò a prenderseli investendo quando in pochi (Lautaro) o nessuno (Vlahovic) potevano immaginare una simile esplosione", scrive il giornale.

E che coppia sarebbero, se i due giocassero nella stessa squadra. Come precisa il quotidiano, "era il pensiero neppure troppo nascosto dei dirigenti dell’Inter, una volta salutato Lukaku". Ma le richieste economiche erano troppe esose e domani Vlahovic sarà solo un avversario. Da tenere ovviamente d'occhio con estrema cura in un match che si preannuncia infuocato (leggi l'irritazione dell'Inter, clicca qui).